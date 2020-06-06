В Житомирской области усилили карантин
06.06.2020, 18:20, Новости дня
В Житомирской области в связи с увеличением количества новых случаев заражения коронавирусом усилены карантинные ограничения. Решение было принято 5 июня на заседании областной комиссии по техногенно-экологической безопасности, сообщила 6 июня пресс-служба Житомирской облгосадминистрации.
По данным ОГА, с 1-го по 4 июня включительно на территории области подтверждено 123 новых случая заражения, тогда как всего с начала эпидемии заболели 870 человек.
В связи с этим региональные власти решили не вводить ослабления ограничительных мер, которые разрешены постановлением Кабинета Министров от 20 мая.
В решении комиссии говорится, что “до момента стабилизации эпидемической ситуации” в области не разрешается:
прием посетителей в помещениях заведений общественного питания и культуры;
работа предприятий, предоставляющих услуги по размещению;
проведение религиозных мероприятий и богослужений.
Люди старше 60 лет обязаны и в дальнейшем соблюдать режим самоизоляции.
Также комиссия постановила регулярно проверять рынки, магазины и транспорт на предмет соблюдения карантинных мер.
Облгосадминистраци призвала жителей региона соблюдать гигиенические требования и не выходить из дома без острой необходимости.
Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.
Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу.
По состоянию на 6 июня общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине возросло до 26 514. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 777 человек, выздоровели 11 812 пациентов.
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