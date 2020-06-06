 

“Барселона” отклонила предложение в 100 млн евро за 17-летнего Фати

06.06.2020, 18:15, Новости дня

Испанский футбольный клуб "Барселона" отклонил предложение в 100 миллионов евро за 17-летнего нападающего Ансу Фати. Контракт футболиста с каталонцами рассчитан до июня 2022 года.

В четверг состоялась видеоконференция руководителей "сине-гранатовых", на которой объявили, что один из топовых клубов готов потратить на покупку Фати более 100 миллионов евро, сообщает Sport.es. По информации издания, президент "сине-гранатовых" Жозеп Бартомеу заявил, что форвард не продается.

Фати присоединился к академии "Барселоны" в 2012 году. На момент дебюта в главной команде клуба Ансу было всего 16 лет и 298 дней. В составе испанской команды нападающий в текущем сезоне принял участие в 24 играх во всех турнирах, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.



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