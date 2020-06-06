 

“Бавария” на выезде обыграла “Байер” в матче 30-го тура бундеслиги

06.06.2020, 18:15, Новости дня

В матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу "Бавария" на поле "Бай-Арены" в Леверкузене обыграла местный "Байер" со счетом 4:2. Мюнхенцы довели беспроигрышную серию в бундеслиге до 16 матчей – 15 побед, 1 ничья.

У победителей встречи голами отметились Кингсли Коман (27-я минута), Леон Горецка (42), Серж Гнабри (45) и Роберт Левандовски (66), а у хозяев поля мячи забили Лукас Аларио (9) и Флориан Вирц (89).

"Бавария" с 70 очками лидирует в турнирной таблице, а "Байер", потерпевший второе поражение в последних пяти играх, расположился на пятой строчке, имея в активе 56 очков.

Напомним, рестарт Бундеслиги состоялся в субботу, 16 мая. Германия стала первой из европейских стран, кто возобновил матчи чемпионата страны. Ранее турнир был прерван в начале марта из-за угрозы распространения коронавируса.



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