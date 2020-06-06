Митрополит Иларион рассказал о новых правилах для прихожан
06.06.2020, 18:15, Новости дня
После двух вынужденных месяцев изоляции в российских храмах ввели целый ряд санитарных правил, сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Прихожанин может зайти в церковь только в маске, сотрудники обязаны выдать маску, если человек пришел без нее.
В субботу открылись для посещения двери московских храмов. Обязательное условие – на каждого прихожанина должно приходиться не менее 4 квадратных метров площади. Для каждого храма посчитали количество прихожан и нарисовали разметку. Те, кто не успел войти, могут стоять на улице и слушать трансляцию.
Целование икон в некоторых храмах отменят. В некоторых – после каждого прикосновения будут протирать спиртовой салфеткой (как и ложку на причастии).
Вместе с тем священник попросил пожилых людей пока оставаться дома.
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