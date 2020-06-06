Facebook заявили об отсутствии признаков иностранного вмешательства в протесты в США

06.06.2020, 18:10, Разное

Facebook не нашла признаков координированной иностранной кампании по разжиганию протестов в Штатах, о которой несколько дней назад говорил генпрокурор страны Уильям Барр. Руководитель службы безопасности соцсети Натаниэль Глэчер призвал «не делать поспешных выводов без доказательств», а ее основатель Марк Цукерберг обещал изменить правила соцсети из-за постов президента Трампа о протестах.

«Мы активно искали и пока не нашли следов вмешательства из-за рубежа, либо подозрительного поведения внутри страны касательно протестов», сказал Глэчер журналистам (цитата по Reuters). Так, Барр утверждал, что «иностранцы участвуют со всех сторон для разжигания насилия», в этом он также обвинял децентрализованное движение «Антифа» и «другие схожие экстремистские группы».

Основатель Facebook Марк Цукерберг в свою очередь пообещал изменить правила соцсети, касающиеся модерации контента, после того как ее сотрудники сами потребовали удалить пост Трампа с цитатой «где начинается мародерство, там начинается и стрельба» времен расовых протестов 60-х. «Мы пересмотрим наши правила в части угроз применения насилия со стороны государства и рассмотрим введение новых возможностей реагирования на спорный контент, кроме как просто удалить или оставить его», — написал он.

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Протесты в городах на территории США после удушения 25 мая безоружного афроамериканца Джорджа Флойда полицейским идут уже одиннадцатый день. Больше десятка человек погибли, несколько получили травмы; в ходе беспорядков на расовой почве пострадали многие магазины и рестораны, в соцсетях публиковали кадры случаев мародерства. Акции солидарности проходили в крупнейших городах Европы и Австралии.

Ранее левые движения обвинял в подстрекательстве к мародерству и насилию в ходе протестов в США из-за убийства афроамериканца в ходе задержания президент Дональд Трамп, обещая объявить «Антифа» террористической организацией. В министерстве внутренней безопасности на это отвечали, что признаков этого мало, а большинство насилия на протестах исходит не от представителей организованных движений.

Хотя глава Минюста США Барр не говорил непосредственно о вмешательстве РФ посредством соцсетей, как это, согласно расследованию спецпрокурора Мюллера, было в ходе президентской кампании 2016 года, представитель российского МИДа критиковала его за то, что США, по ее мнению, пытаются объяснить так внутренние проблемы внешними факторами. Она также комментировала слова бывшей советницы экс-президента Барака Обамы, непосредственно допускавшей участие РФ в разжигании протестов.