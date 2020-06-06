Врач назвал необычную причину заражения коронавирусом

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06.06.2020, 18:08, Новости дня

Стресс, в том числе от страха заразиться коронавирусом, снижает иммунитет и может стать катализатором заболевания, сообщил врач Александр Мясников.

Специалист рассказал об эксперименте, который проводили на лабораторных крысах. По его словам, выяснилось, что запуганное животное болело чаще и дольше, чем его более спокойные сородичи.

«Стресс тратит твои гормоны, <…> и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета. <…> Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет», – объяснил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Также врач призвал избегать непроверенной информации и не верить мифам.

За последние сутки в РФ выявлено 8855 новых случаев коронавируса в 84 регионах». При этом 36,9% из них не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 197 летальных исходов. Полностью выздоровели 8708 человек. Накануне, 5 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8726. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 129.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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