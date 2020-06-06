Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон

06.06.2020, 17:48, Новости дня

Американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла 2 июня в возрасте 70 лет, информирует издание Variety.

Причиной смерти стал рак, передает РИА «Новости».

Глисон начала сниматься в 1982 году. В 1986 году она получила награду Daytime Emmy Awards как соавтор сценария к сериалу «Путеводный свет».

Актриса снялась более чем в 160 фильмах и сериалах, в том числе «Друзья», «Она написала убийство», «Скорая помощь», «Менталист», «Отчаянные домохозяйки», «Анатомия страсти», а также в лентах «Основной инстинкт», «Невыносимая жестокость», «История Золушки», «Брюс Всемогущий», «Почему он?» и многих других.