 

Собчак отреагировала на протесты в США песней «Убили негра»

06.06.2020, 17:48, Новости дня

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала видео «в поддержку» американцев, вышедших на протесты после смерти Джорджа Флойда, с песней «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики».

«Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком», – говорится в подписи к видео в Instagram . Также Собчак подписала ролик тегом #blacklivesmatter, который используют участники протестов.

Некоторые подписчики ведущей оценили шутку, но другие пользователи обвинили Собчак в оскорбительном поведении и расизме.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 6 Июн 2020 в 6:34 PDT

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в США.



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