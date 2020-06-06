По секрету из Букингемского дворца: герцогиня Камилла поделилась любимым рецептом шоколадного пирога
06.06.2020, 17:48, Разное
Супруга принца Чарльза, герцогиня Камилла, является патроном проекта The Big Lunch, в рамках которого сообщества живущих рядом людей по всей стране ежегодно собираются вместе на пикники и угощают друг друга вкусными блюдами. В 2020-м инициатива выпала на этот уикенд, и хотя собираться вместе временно нельзя, можно хотя бы поделиться друг с другом любимыми рецептами. Что и сделала герцогиня. На их с Чарльзом официальной странице в Instagram Ее Королевское Высочество опубликовала рецепт своего любимого шоколадного пирога, взятый из книги A Royal Cookbook: Seasonal Recipes from Buckingham Palace (“Королевская кулинарная книга: сезонные рецепты из Букингемского дворца”).
Ингредиенты:
Для пирога:
225 г бисквитного печенья McVitie’s Rich Tea (можно заменить на печенье “Мария”)
115 г размягченного несоленого сливочного масла
115 г сахарной пудры
115 г темного шоколада (минимум 53% какао в составе)
2 ст. л. теплой воды, или рома
Для шоколадного ганаша:
125 г темного шоколада, поломать
125 г взбитых сливок
Инвентарь:
кондитерское металлическое кольцо диаметром 15 см
Способ приготовления:
1. Подготовьте кольцо для торта, смазав его сливочным маслом и проложив пекарской бумагой. Отставьте пока в сторону.
2. Наломайте печенье на мелкие кусочки – размером 1-2 см, не до состояния крошки.
3. Соедините сахар и масло и хорошенько размешайте.
4. Растопите шоколад либо в микроволновке, либо на водяной бане, после чего вылейте его в масляно-сахарную смесь. Тщательно перемешайте, добавьте воду или ром, затем печенье. Снова хорошо перемешайте.
5. Поместите получившуюся смесь в кольцо, равномерно распределите и поставьте в холодильник остывать – минут на 30.
6. Для приготовления ганаша: доведите до кипения сливки и вылейте их на кусочки темного шоколада. Тщательно перемешайте до тех пор, пока шоколад не растает. Должна получиться кремообразная текстура.
7. Выньте пирог из холодильника и смажьте его получившимся шоколадным соусом.
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