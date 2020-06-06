 

По секрету из Букингемского дворца: герцогиня Камилла поделилась любимым рецептом шоколадного пирога

06.06.2020, 17:48, Разное

Супруга принца Чарльза, герцогиня Камилла, является патроном проекта The Big Lunch, в рамках которого сообщества живущих рядом людей по всей стране ежегодно собираются вместе на пикники и угощают друг друга вкусными блюдами. В 2020-м инициатива выпала на этот уикенд, и хотя собираться вместе временно нельзя, можно хотя бы поделиться друг с другом любимыми рецептами. Что и сделала герцогиня. На их с Чарльзом официальной странице в Instagram Ее Королевское Высочество опубликовала рецепт своего любимого шоколадного пирога, взятый из книги A Royal Cookbook: Seasonal Recipes from Buckingham Palace (“Королевская кулинарная книга: сезонные рецепты из Букингемского дворца”).

Ингредиенты:

Для пирога:

225 г бисквитного печенья McVitie’s Rich Tea (можно заменить на печенье “Мария”)
115 г размягченного несоленого сливочного масла 
115 г сахарной пудры
115 г темного шоколада (минимум 53% какао в составе)
2 ст. л. теплой воды, или рома

Для шоколадного ганаша:

125 г темного шоколада, поломать 
125 г взбитых сливок

Инвентарь:

кондитерское металлическое кольцо диаметром 15 см 

Способ приготовления:

1. Подготовьте кольцо для торта, смазав его сливочным маслом и проложив пекарской бумагой. Отставьте пока в сторону.

2. Наломайте печенье на мелкие кусочки – размером 1-2 см, не до состояния крошки.

3. Соедините сахар и масло и хорошенько размешайте. 

4. Растопите шоколад либо в микроволновке, либо на водяной бане, после чего вылейте его в масляно-сахарную смесь. Тщательно перемешайте, добавьте воду или ром, затем печенье. Снова хорошо перемешайте.

5. Поместите получившуюся смесь в кольцо, равномерно распределите и поставьте в холодильник остывать – минут на 30.

6. Для приготовления ганаша: доведите до кипения сливки и вылейте их на кусочки темного шоколада. Тщательно перемешайте до тех пор, пока шоколад не растает. Должна получиться кремообразная текстура.

7. Выньте пирог из холодильника и смажьте его получившимся шоколадным соусом. 



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