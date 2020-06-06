Бэнкси опубликовал в инстаграме работу на тему неравенства в США

06.06.2020, 17:30, Новости дня

Анонимный художник Бэнкси опубликовал в инстаграме новую работу. На ней – мемориал с портретом, цветами, свечой и подпаленным американским флагом.

“Сначала я подумал, что мне лучше заткнуться и послушать, что говорят об этом черные люди.

Но почему? Ведь это не их проблема, а моя.

Люди другого цвета кожи терпят неудачи из-за системы. Белой системы. Как неисправная труба, она затапливает квартиры людей, живущих внизу. Эта ущербная система превращает их жизнь в страдание, но не их задача ее исправлять. Они и не могут – никто не пустит их в квартиру наверху.

Это проблема белых. И если белые ее не решат, кто-то поднимется наверх и выбьет дверь”, – написал Бэнкси.

Протесты в крупных городах США начались в конце мая после гибели чернокожего жителя Миннесоты Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В ряде случаев демонстрации переросли в столкновения с полицией, часть участников акций грабила магазины и занималась вандализмом.

В последние дни интенсивность акций пошла на спад, в ряде городов начали ослаблять или отменять комендантский час.