ОПЕК продлила действующий уровень сокращения добычи нефти до конца июля

06.06.2020, 17:30, Новости дня

Проект финального коммюнике с субботнего заседания стран ОПЕК одобрен министрами. В нем рекомендовано продлить максимальный уровень сокращения добычи еще на один месяц, до конца июля.

«Теперь окончательно одобрили», – передает источник ТАСС в ОПЕК. В самом коммюнике говорится, что продление первого этапа сокращения добычи, согласованного на май и июнь 2020 года, состоится еще на один месяц, до конца июля 2020 года.

Также названа дата следующего заседания стран ОПЕК+ – 30 ноября и 1 декабря.

Напомним, ранее в субботу сообщалось, что ОПЕК обяжет не выполнившие сделку страны дополнительно сократить добычу в июле-сентябре.