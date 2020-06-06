ОПЕК продлила действующий уровень сокращения добычи нефти до конца июля
06.06.2020, 17:30, Новости дня
Проект финального коммюнике с субботнего заседания стран ОПЕК одобрен министрами. В нем рекомендовано продлить максимальный уровень сокращения добычи еще на один месяц, до конца июля.
«Теперь окончательно одобрили», – передает источник ТАСС в ОПЕК. В самом коммюнике говорится, что продление первого этапа сокращения добычи, согласованного на май и июнь 2020 года, состоится еще на один месяц, до конца июля 2020 года.
Также названа дата следующего заседания стран ОПЕК+ – 30 ноября и 1 декабря.
Напомним, ранее в субботу сообщалось, что ОПЕК обяжет не выполнившие сделку страны дополнительно сократить добычу в июле-сентябре.
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