 

ОПЕК продлила действующий уровень сокращения добычи нефти до конца июля

06.06.2020, 17:30, Новости дня

Проект финального коммюнике с субботнего заседания стран ОПЕК одобрен министрами. В нем рекомендовано продлить максимальный уровень сокращения добычи еще на один месяц, до конца июля.

«Теперь окончательно одобрили», – передает источник ТАСС в ОПЕК. В самом коммюнике говорится, что продление первого этапа сокращения добычи, согласованного на май и июнь 2020 года, состоится еще на один месяц, до конца июля 2020 года.

Также названа дата следующего заседания стран ОПЕК+ – 30 ноября и 1 декабря.

Напомним, ранее в субботу сообщалось, что ОПЕК обяжет не выполнившие сделку страны дополнительно сократить добычу в июле-сентябре.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / МИД заявил об отсутствии цели выиграть у США идейную борьбу

30.04 / Ассоциация врачей призвала соблюдать карантинные меры в майские праздники

18.05 / Москвичей призвали быть готовыми к снегу

21.05 / США отказались ограничивать свои системы ПРО

15.05 / Представители Госдепартамента и МИД России обсудили ситуацию в Сирии

14.04 / СК завел дело после заражения коронавирусом 35 мигрантов в общежитии под Петербургом

17.05 / Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий заговора о коронавирусе

02.05 / Кит Дейтон может стать послом США в Украине

24.04 / В Роспотребнадзоре заявили о недопустимости «срывов» самоизоляции на майских праздниках

05.04 / Салонам с медлицензией разрешили продолжить работу в Подмосковье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска