В Европе прошли массовые митинги в поддержку чернокожего населения

06.06.2020, 17:30, Новости дня

Тысячи человек вышли в субботу на улицы британских городов, чтобы выразить поддержку чернокожему населению и выступить против угнетения по расовому признаку. Манифестации проходят вопреки призывам властей королевства не устраивать массовых мероприятий в условиях пандемии.

На кадрах, которые телеканал Sky News показывает в прямом эфире, видно, что вся площадь перед парламентом в центре Лондона и соседние улицы заполнены людьми, передает ТАСС.

Аналогичные демонстрации проходят и в других британских городах – в Манчестере, Лестере, Кардифе, Бате. Наиболее популярные лозунги на плакатах людей – «Жизнь черных имеет значение» (Black Lives Matter).

Ранее в субботу глава британского МВД Прити Пател призвала людей воздержаться от акций протеста в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Она сообщила, что, хотя «совершенно понимает» желание людей высказывать публично свою точку зрения, коронавирус остается серьезной угрозой.

«Я сказала бы тем, кто хочет протестовать – не делайте этого. Правила очень ясно говорят о запрете массовых собраний», – отметила Пател.

При этом на кадрах, которые показывают британские телеканалы, видно, что полиция не предпринимает никаких попыток воспрепятствовать манифестациям или задержать людей. Также заметно, что большинство людей использует маски или повязки, закрывающие рот и нос.

Акция против расизма и с требованием правосудия по делу о гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда проходит днем в субботу и на площади Конкорд в Париже.

Ранее полиция не допустила проведения акции у посольства США, оцепив весь квартал, в котором, помимо дипломатических представительств, находятся также МВД Франции и резиденция президента страны – Елисейский дворец, передает РИА «Новости».

Не имея возможности добраться к изначально запланированному месту, люди стали стекаться на перекрытую площадь Конкорд. В настоящее время у полицейских заграждений находятся несколько сотен человек. Люди скандируют «Нет правосудия – нет мира» и «Я не могу дышать», многие принесли с собой плакаты с надписями «Справедливость Джорджу Флойду», «Дайте нам дышать» и Black Lives Matter.

В Париже уже прошло несколько акций против расизма и полицейского насилия, в частности, 2 июня на улицы города вышли около 20 тысяч человек. Манифестации сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.

Порядка 10 тыс. человек вышли на митинг против расизма и в знак солидарности с американскими протестующими в центре Берлина.

Акция началась в 14.00 (15.00 мск), но площадь Александерплатц уже заполнена людьми. Призыв оратора «соблюдать дистанцию минимум в полтора метра» участники встретили смехом – если они будут держать дистанцию, то большинству придется уйти за пределы площади.

«Пока точно сказать, сколько здесь людей, мы не можем. Явно больше заявленного, думаю, до 10 тыс. человек», – сообщила сотрудница пресс-службы полиции Берлина.

По ее словам, полиция не будет разгонять митингующих за то, что они не соблюдают дистанцию. Вместо этого они будут просить участников акции делать это, а также создавать дополнительное место на площади, убирая ограждения, выставленные на подступах к площади и отделяющие ее от проезжих путей.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в США.