 

«Жигунов обидел Заворотнюк» – Сосед Сергея Жигунова предположил причину расставания звездной пары

06.06.2020, 17:30, Разное

Недавно известный российский художник Сергей Заграевский, живший много лет по соседству с актером Сергеем Жигуновым, дал интервью одному из отечественных изданий. В нем приятель артиста поделился своими предположениями по поводу расставания звезды киноленты “Гардемарины, вперед!” с Анастасией Заворотнюк.
В беседе с журналистами издания “Собеседник” академик Российской академии художеств упомянул, что с определенного момента у Сергея Жигунова наступили проблемы в общении с людьми. Как полагает Заграевский, причиной этому является довольно неровный характер актера. Неосторожные высказывания Жигунова и стали, по мнению художника, причиной расставания звездной пары. “Что-нибудь в отношениях с женщиной ляпнул – она и обиделась. Тем более такая самодостаточная, красивая, знающая себе цену, как Анастасия Заворотнюк”, – предположил сосед кинозвезды.

К слову, упомянутое интервью стало не первым, касающимся темы. После появления в СМИ первых высказываний Сергея Заграевского о причинах конфликта, Сергей Жигунов назвал на своей странице в соцсети своего бывшего соседа по даче “геем” и заявил, что его “знать не знает”. Об этом сообщает интернет-издание Sobesednik.ru.



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