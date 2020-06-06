Алсу отреагировала на бессовестную ложь жены Мартиросяна: Смеюсь до сих пор
06.06.2020, 17:21, Разное
Как оказалось, несколько лет назад журналисты позвали
супругу комика на съемки программы о певице Алсу. Репортеры хотели узнать, как
именно Жанна познакомилась с вокалисткой.
По словам Мартиросян, она не подошла к вопросу серьезно. “Я
решила сделать сюрприз Алсу и придумала историю, как мы с ней познакомились”,
– рассказала жена шоумена. В кадре Жанна поведала фантастическую историю о том,
как узнала вокалистку во время прыжка с парашютом.
Сегодня Мартиросян раскаивается в содеянном. Супруга
знаменитости признала, что бессовестно врала и пообещала больше так не делать.
Как оказалось, на самом деле Алсу и Жанна впервые
встретились в ресторане. У знаменитостей были общие друзья.
По словам Мартиросян, певица на нее не в обиде. Более того,
ее выходка на телевидении очень позабавила Алсу.
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Отметим, что вокалистка уже отреагировала на чистосердечное
признание супруги Гарика Мартиросяна. “Сюрприз
однозначно удался, смеюсь до сих пор🤣
это особенно смешно когда ты знаешь нашу семейную “любовь” к экстриму такого
рода 😆 а потом мне пришлось отдуваться перед
журналистами, отвечать почему я раньше скрывала такие интересные факты своей
жизни😅(здесь
орфография
и
пунктуация
автора
сохранена.
– Прим.
ред.)”, – написала певица Алсу в
соцсетях.
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