Алсу отреагировала на бессовестную ложь жены Мартиросяна: Смеюсь до сих пор

06.06.2020, 17:21, Разное

Как оказалось, несколько лет назад журналисты позвали

супругу комика на съемки программы о певице Алсу. Репортеры хотели узнать, как

именно Жанна познакомилась с вокалисткой.

По словам Мартиросян, она не подошла к вопросу серьезно. “Я

решила сделать сюрприз Алсу и придумала историю, как мы с ней познакомились”,

– рассказала жена шоумена. В кадре Жанна поведала фантастическую историю о том,

как узнала вокалистку во время прыжка с парашютом.

Сегодня Мартиросян раскаивается в содеянном. Супруга

знаменитости признала, что бессовестно врала и пообещала больше так не делать.

Как оказалось, на самом деле Алсу и Жанна впервые

встретились в ресторане. У знаменитостей были общие друзья.

По словам Мартиросян, певица на нее не в обиде. Более того,

ее выходка на телевидении очень позабавила Алсу.

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Публикация от Janna Levina (@jannalevina_martirosyan) 6 Июн 2020 в 1:01 PDT

Отметим, что вокалистка уже отреагировала на чистосердечное

признание супруги Гарика Мартиросяна. “Сюрприз

однозначно удался, смеюсь до сих пор🤣

это особенно смешно когда ты знаешь нашу семейную “любовь” к экстриму такого

рода 😆 а потом мне пришлось отдуваться перед

журналистами, отвечать почему я раньше скрывала такие интересные факты своей

жизни😅(здесь

орфография

и

пунктуация

автора

сохранена.

– Прим.

ред.)”, – написала певица Алсу в

соцсетях.