 

Конгрессмен Энгел: Путин будет рад сокращению войск США в Германии

06.06.2020, 17:18, Новости дня

Конгрессмен-демократ Элиот Энгел, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей, прокомментировал в субботу решение президента Дональда Трампа о выведении американских войск из Германии.

«Владимир Путин, должно быть, рад, что американский президент борется с нашим собственным сдерживающим фактором против российской агрессии в Европе. Оскорбительный разрыв… отношений [с Германией] из-за личной вендетты подтверждает, что ему не хватает морального лидерства, уважения к нашим союзникам и понимания интересов нашей национальной безопасности», – говорится в заявлении Энгела.

Конгрессмен также выразил удивление тем фактом, что министр обороны Марк Эспер, глава Объединенного комитета начальников штабов и другие военачальники «хранят молчание, пока президент проталкивает это безрассудное решение». Энгел пообещал «работать с коллегами в Конгрессе», чтобы попытаться отменить решение Трампа.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США сообщил, что президент Дональд Трамп приказал вывести из Германии 9,5 тысяч военнослужащих. Ныне в Германии расквартированы 34,5 тысяч американских военных.

Источник Reuters, который пожелал остаться неизвестным, сказал, что этот шаг стал результатом месяцев работы генерала Марка Милли, главы Объединенного комитета начальников штабов, и никак не связан с напряженностью, возникшей в отношениях между президентом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель, которая помешала плану Трампа провести встречу G7 в этом месяце.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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