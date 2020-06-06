В Грузии готовятся к масштабной акции в годовщину «Гавриловской ночи»

06.06.2020, 17:18, Новости дня

ТБИЛИСИ – Гражданские активисты планируют провести в Тбилиси масштабную протестную акцию 20 июня, в годовщину так называемой «Гавриловской ночи», в результате которой грузино-российские отношения достигли низшей точки со времен российско-грузинской войны 2008 года.

Организаторы акции под называнием «Вместе против оккупации» заявляют, что за последний год власти не выполнили большинства из данных ранее обещаний, в том числе насчет реформирования избирательной системы.

Запланированная акция, согласно её организаторам, объединит тех граждан, кто выступает против «единоличного правления», нарушения прав человека, расхищения госбюджета, а также не желающих допустить «превращения Грузии в российскую губернию».

Гражданские активисты подтвердили, что в акции 20 июня примут участие и оппозиционеры.

Тбилиси, ноябрь 2019

Предыстория

Год назад Сергей Гаврилов, член российской Коммунистической партии, глава Комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, оказался в центре скандала в следствие которого в Грузии началось масштабное антиправительственное движение, а российско-грузинские отношения стали переживать очередной кризис. В частности, 20 июня 2019 года кадры с российским депутатом в кресле спикера грузинского парламента и его обращение к делегатам на русском языке вызвали протест среди грузинской общественности. Конференция была прервана, а российская делегация под защитой правоохранителей в тот же вечер покинула страну.

Сергей Гаврилов

В ответ на это президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям «осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии» – «в целях их безопасности». Одновременно Государственная Дума предложила правительству России применить экономические санкции против Грузии, в частности запретить поставки грузинских вин и минеральной воды, а также финансовых и внешнеэкономических операций, туристической деятельности и ввозных таможенных пошлин. Хотя Путин не поддержал инициативу российских депутатов.

Несмотря на то, что российские официальные лица называли акции, которые начались из-за Гаврилова и затем продолжались несколько месяцев, проявлением так называемой «русофобии», на самом деле, после того, как 21 июня 2019 года спикер грузинского парламента подал в отставку, требования протестующих в Тбилиси были сфокусированы лишь на внутриполитических вопросах. Так, демонстранты требовали наказания лиц ответственных за разгон тбилисской акции протеста в ночь с 20 на 21 июня. В результате стычек между демонстрантами и правоохранителями тогда пострадали и были госпитализированы 240 человек, в том числе журналисты.

«Антиправительственный протест»

Согласно председателю Кавказского института мира, демократии и развития Гии Нодия, также как и в 2019 году, запланированная 20 июня демонстрация, это — антиправительственный протест. В то же время, как говорит политолог, данная акция не будет ассоциирована с одной конкретной оппозиционной партией. При этом, учитывая ряд факторов, в том числе эпидемиологическую ситуацию, Нодия сомневается в том что, предстоящая демонстрация сможет стать такой же масштабной, как в прошлом году.

«Тогда была определенная эмоциональная волна. В прошлом году, увидев кадры с Гавриловым в прямом эфире, люди стали абсолютно спонтанно собираться для протеста. В этом году маловероятно чтобы эта акция стала масштабной, к тому же актуальны меры безопасности в связи с коронавирусом. Хотя определенное количество людей обязательно придет», — отметил Нодия в интервью с Русской Службой «Голоса Америки».

Политолог не исключает, что Россия возможно и на этот раз назовет предстоящую акцию «выявлением русофобии», хотя эксперт сомневается, что за этим последуют какие-то «карательные меры». По его словам, в прошлом году раздражение российских чиновников было вызвано действиями грузинских властей которые, пытаясь разрядить ситуацию, признали свою ошибку в процессе организации форума с участием депутата Гаврилова, и в результате, два представителя правящей партии тогда оставили свои должности.

«Начало предвыборной кампании»

Эксперт Гия Хухашвили считает, что предстоящая акция является не столько акцией против оккупации, а скорее, началом предвыборной кампании оппозиции. Эксперт считает, что «главной мишенью» демонстрантов будет премьер-министр Грузии Георгий Гахария, личный рейтинг которого за последние месяцы, как утверждает Хухашвили, стремительно поднялся.

«В ходе кризиса связанного с пандемией, в виду своих определенных качеств менеджера, Гахария сумел не только консолидировать общество, что характерно для кризисных ситуаций, но и внушить людям доверие. В результате, его рейтинг одобрения взметнулся вверх. Причем, до этого его стартовая позиция была крайне плачевной, он был одним из самых непопулярных политических лидеров в стране, так как именно он взял на себя всю ответственность за насилие силовиков во время «Гавриловской ночи». Такие неординарные фигуры как Гахария, паралелльно с популярностью, имеют и высокий антирейтинг. Соответственно, оппозиция постарается ударить по данному направлению», — считает Хухашвили.