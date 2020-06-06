Профессор Рассохин: COVID-19 останется навсегда, но вакцина сделает его незаметным

06.06.2020, 17:09, Разное

Российский эксперт по лечению коронавируса Вадим Рассохин недавно дал интервью одному из отечественных изданий. В нём медик пояснил о перспективах дальнейшей жизни населения в рамках соседства с COVID-19.

Как пишет интернет-издание “Новая газета”, профессор Вадим Рассохин, представляющий Первый Санкт-петербургский медицинский университет, заявил, что население Земли будет жить в соседстве с COVID-19 и дальше, однако клиническая опасность инфекции в итоге будет снижена. Залогом этого является определенное сходство SARS-CoV-2 с другими вирусами, известными медицине ранее, а с ними, по словам ученого, мировая медицина имеет большой опыт довольно успешной борьбы. ” COVID-19 является устойчивым вирусом, поэтому против него в любом случае будет создана эффективная вакцина”, – подчеркнул эксперт.

Он также конкретизировал некоторые особенности болезни, связанной с инфицированием. По его словам, COVID-19 и пневмония не являются тождественными понятиями. Дело в том, что коронавирус, в первую очередь, чреват аутоиммунными изменениями, создающими предпосылки для появления других заболеваний. В частности, проникая сквозь клеточные формы организма, он выходит из них неизменяемым. К слову, имея большое сходство по генетическому материалу с ВИЧ, COVID-19 проявляется в заполнении лёгких жидкостью, практически исключающем возможность дыхания человека. Пневмония же является несколько другим заболеванием.

Вадим Рассохин информировал, что необратимые изменения, вызванные коронавирусом, реально отследить только посредством тщательного компьютерного исследования. Он также напомнил, что подверженность тяжелым формам заболевания характерна для людей пожилого возраста. У молодых же пациентов COVID-19 чаще всего протекает в несложной форме.