 

Планетарий Петербурга получил предостережение Роспотребнадзора за шутку о храме науки

06.06.2020, 17:08, Новости дня

Частный планетарий в Петербурге получил предостережение Роспотребнадзора после того, как в шутливой форме заявил, что считает себя храмом науки и готов открыться 5 июня вместе с религиозными храмами, для которых с этого дня было снято ограничение из-за COVID-19.

«В связи с публикацией в СМИ сведений об открытии с 5 июня планетария управлением в адрес ООО «Планетарий 1» выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Накануне в своей группе «ВКонтакте» планетарий решил спросить у пользователей, считают ли они его храмом науки, а, следовательно, можно ли ему открыться уже с 5 июня.

Большинство опрошенных проголосовали «за», но в комментариях высказывалось недовольство шутливым заявлением планетария.



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