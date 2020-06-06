Аваков должен закончить дело Шеремета – Зеленский

06.06.2020, 17:05, Новости дня

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен закончить дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом 6 июня, комментируя возможность отставки Авакова, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Фрагмент его брифинга в Twitter опубликовала “Украинская правда”.

“До сих пор лучше министра [внутренних дел] нет. Я считаю, что он действительно мощный министр… Я понимаю, из-за чего протесты [с требованием уволить Авакова]… Я уже говорил: если человек взялся за какое-то реально сенсационное дело, он должен довести его [до конца]. Я боялся, чтобы из-за увольнения [Руслана] Рябошапки [с должности генпрокурора] у нас не возникло вопросов по делу [об убийстве херсонской активистки Екатерины] Гандзюк. Это дело продолжилось, и, думаю, оно будет доведено до конца – заказчиков посадят за решетку. Такая точно ситуация с господином Арсеном Борисовичем”, – сказал Зеленский.

Он добавил, что Аваков “должен закончить дело Шеремета”.

“Потому что для общества (не знаю, можно так говорить или нет) он – стейкхолдер этой ситуации, и он должен довести это до конца”, – заключил глава государства.

“Досі немає кращого” – Зеленський у “Заліссі” на зустрічі з журналістами про Авакова, справу Гандзюк та убивство Павла Шеремета pic.twitter.com/gmsovjo0wj

— Українська правда * (@ukrpravda_news) June 6, 2020

5 июня Аваков отчитывался перед Верховной Радой в связи с событиями в Кагарлыке и другими резонансными преступлениями. В тот же день в центре Киева, возле зданий Верховной Рады и Кабинета Министров, состоялось несколько акций протеста с требованием отставки главы МВД. В парламенте зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова. Под документом поставили подписи 55 нардепов, в том числе от фракций “Голос” и “Слуга народа”.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Фигуранты дела заявляют о своей невиновности, в их защиту регулярно проходят митинги.

Владимир Зеленский заявлял, что если подозреваемые по делу об убийстве журналиста окажутся невиновными, то будут сделаны серьезные кадровые выводы. “Мощный ли Аваков министр? Да. Его сегодняшняя ответственность – дело Шеремета. Он это дело начал – он его должен довести до конца. До результата. Чтобы все, кто причастен к убийству Шеремета, были наказаны”, – сказал глава государства.