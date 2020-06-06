 

Под Норильском собрано уже 890 тонн нефтеводяной смеси

06.06.2020, 17:00, Новости дня

На месте разлива топлива под Норильском собрано уже 890 тонн нефтеводяной смеси. Для этого потрачено несколько тонн сорбента. Завезены емкости на 8 тысяч кубометров — этого хватит для работы на неделю. При помощи авиации на место аварии доставлено дополнительное боновое заграждение, пока необходимости в нем нет.

Усиливается группировка специалистов, направленных на ликвидацию последствий техногенной катастрофы. Сейчас под Норильском работают порядка 500 человек и свыше 70 единиц техники. Они замещают зараженный грунт чистым песком. Организовано несколько площадок хранения зараженного грунта. Через две недели (когда концентрация ГСМ в грунте будет снижена), землю вывезут на специальные полигоны для утилизации.

Генеральный директор Норильско-Таймырской энергетической компании Сергей Липин сообщил, что работы по ликвидации утечки топлива на территории ТЭЦ-3 близятся к завершению. К 8 июня будет завершена откачка топлива из бака, расположенного рядом с поврежденной цистерной, одновременно с этим проводится проверка всех остальных топливных цистерн на объектах компании, передает ТАСС.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов.



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