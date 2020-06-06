 

Зеленский: лучше, чем Аваков, министра нет

06.06.2020, 17:00, Новости дня

Лучшего министра, чем Арсен Аваков, нет, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр", — приводит высказывание украинского лидера РИА Новости.

Зеленский сообщил, что понимает причины протестов с требованием отставки Авакова с поста министра внутренних дел Украины, но указал, что, если человек взялся за расследование какого-либо громкого дела, он не должен бросать работу на полпути, а довести ее до конца. "Я считаю, что Аваков должен закончить дело Шеремета, потому что он его вел", — пояснил Зеленский.

Аваков был назначен на должность главы МВД Украины 27 февраля 2014 года и переназначен 29 августа 2019 года. На этой неделе парламентская фракция "Голос" инициировала сбор подписей за отставку Авакова. 5 июня у стен Верховной рады в Киеве, а также в ряде других украинских городов прошли акции с требованием отправить министра в отставку из-за резонансных преступлений в стране, которые остаются нераскрытыми.

Журналист Павел Шеремет, переехавший на Украину из России, погиб в июле 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.



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