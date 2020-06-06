В США полиции запрещают усмирять погромщиков газом и резиновыми пулями

06.06.2020, 17:00, Новости дня

Полицейским Сиэтла на неопределенный срок запретили использовать слезоточивый газ против участников акций протеста. Об этом в субботу сообщила мэра города Дженни Деркан. Распоряжение не качается полицейского спецназа, который сможет применять спецсредства при обстоятельствах, угрожающих жизни .

В Денвере суд пошел еще дальше и запретил полиции использовать не только слезоточивый газ, но и резиновые пули, осветительные гранаты и другие средства для разгоны агрессивной толпы.

"Граждане никогда не должны бояться мирных протестов из-за ответных мер полиции, особенно, когда они протестуют против того же насилия со стороны полиции", — сообщил судья.

В нескольких штатах и городах США власти приняли решение прекратить обучение полицейских удушающим приемам, а также запретить применять их к задержанным.

К полицейским, отключающим свои нагрудные видеорегистраторы или мешающим их работе, будут применять строгие меры вплоть до увольнения. Следить за выполнением этого распоряжения служителями закона будут их коллеги, пишет ТАСС.

В США уже 11 дней идут массовые акции протеста после гибели чернокожего американца Джорджа Флойд во время его задержания. В Миннеаполисе белый полицейский встал коленом на шею Флойда, сильно затруднив ему дыхание.