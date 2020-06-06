«Выйду и буду выходить»

06.06.2020, 16:54, Разное

Спецкор «Новой» Илья Азар, отбывающий незаконный арест, передал из спецприемника письмо другу.

3 июня глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев передал редакции «Новой» личное письмо Ильи Азара, своего друга. Мы решили опубликовать его — в пятницу у Азара заседание по жалобе на арест. «Новая» считает неправосудным арест Ильи Азара за одиночный пикет, а то что суд без каких бы то ни было оснований затягивает рассмотрение апелляции на этот арест — только усугубляет беззаконие. Илья должен быть освобожден. Что он сделает, когда выйдет на волю — написано в этом письме.

ПИСЬМО ИЛЬИ АЗАРА

Сегодня (3.06.2020) получил передачи (Ольга, Наталья, большое спасибо!) и увидел ведомость на еще одну, предназначенную Константину Фокину. Его, значит, определили в другую камеру, но это значит еще и то, что за одиночные пикеты продолжили сажать после решения Мосгорсуда по Виктору Немытову. Я уж думал, они образумились, а мне просто попалась судья, которая, скажем мягко, не с той ноги в понедельник встала. Хотя, когда я услышал, что она не ознакомлена с маленькой бумажкой, откладывает заседание не на 15 минут, а на четверо суток, я просто охренел. Это что-то новенькое. Но чему, собственно, удивляться после судов того же Кости Котова… Хочу сказать спасибо всем, кто выходит с 28 мая на пикеты к Петровке, 38. Думал попросить этого не делать (в первые дни думал), потому что спецприемник — это не зона, нет тут ничего страшного, тут кормят, тут нормальное отношение охранников (не разборчиво), сосед был пока только один, и мы подружились. Но ведь на пикет выходить надо,

чтобы они не думали, что им можно в конце июня тащить на участки людей голосовать за вечное правление Путина, а нам даже (не разборчиво) безвредный для окружающих одиночный пикет выйти нельзя.

Если мы сейчас останемся дома, то они подумают, что свобода собраний вообще никого не волнует, этого допустить нельзя!

Не могу не сказать, что мы ведь ушли с улицы еще до объявления жесткого карантина самоизоляции, и (не разборчиво) неписаный договор: мы не протестуем, вы не проводите голосование и приостанавливаете репрессии.

Но кто посадил в СИЗО Воронцова и его коллег по каналу по обвинению, в которое не верят даже мои конвоиры? Кто не выпустил Котова и никого вообще из политзаключенных, кто отказался объявить амнистию?

Так что одиночный пикет, не нарушающий ни социальную дистанцию, ни тем более статью 20.2, — абсолютно адекватный ответ, а сажать за него людей — это не только беспредел, но и трусость. Уверен, что пока коронавирус — еще <неразборчиво> угроза (мне тут доступно только «Русское Радио», а по нему говорить о зараженных перестали — видимо, в рамках подготовки к голосованию, но сомневаюсь, что он изжит), проводить любые массовые митинги безответственно, но одиночный пикет — мера оправданная и законная!

В пятницу, если судья все-таки вынесет единственное законное решение и отменит мой арест по 20.2, я выйду в пятничный метропикет и буду выходить, пока не освободят Костю Фокина и не перестанут давать за одиночный пикет эту статью, которую давать не имеют права.

А когда это произойдет, буду продолжать выходить за остальных политзаключенных, для которых 15 суток — это лишь малая толика их срока. Поверьте, мало что бывает в жизни хуже, чем лишение свободы.

В концовке P.S. стихотворение, которое неизвестный автор оставил на внутренней стороне двери параши в моей камере:

«Закурсировали зеки

загремели тормоза

это я размежил веки

это я открыл глаза

крепко выругался матом

крепкий мат необходим

в рот *** я изолятор

что под номером один»

Свободу политзаключенным!

No Pasaran!

3.06.2020

P.P.S. Смешно, конечно, — смертный бой за одиночный, блин, пикет, но такие уж в нашей стране реалии…

Илья Азар

спецкор «Новой газеты»

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