Эксперт объяснил оскорбление Навальным ветерана уверенностью в своей безнаказанности

06.06.2020, 16:48, Новости дня

«Нельзя оставлять людям возможность быть безнаказанными в тех случаях, когда они поступают низко, грязно и подло», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт ЭИСИ Александр Малахов по поводу слов Алексея Навального, который назвал ветерана войны «предателем» и «позором страны» за съемку в ролике о поправках в Конституцию.

«У большого количества людей сформировалась привычка безнаказанности и несдержанности в высказывании различного рода мнения в интернете. То, что сообщил Навальный в адрес ветерана Великой Отечественной войны, – неприемлемо. Переходить на личности непозволительно. Это не только некорректно, это просто по-человечески неприлично», – сказал эксперт ЭИСИ (Экспертный институт социальных исследований) Александр Малахов.

Политолог предположил, что Навальный «выполняет часть своей работы». «Работу можно выполнять по-разному, не применяя грязные методы, и не пачкаясь в дерьме. Поэтому простых извинений недостаточно. Если речь идет о публичном оскорблении, то это вполне может иметь продолжение в виде судебного разбирательства», – полагает эксперт.

Ранее блогер Алексей Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «предателем» из-за того, что он принял участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию. Адвокат Александр Зорин предложил Артеменко помощь в защите его чести и достоинства в суде. Юрист Илья Ремесло попросил прокурора Москвы Дениса Попова и главу СК Александра Бастрыкина проверить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.

Малахов подчеркнул, что огромное количество людей, в том числе среди его знакомых и коллег, осудили слова Навального. «Тут даже не может быть никаких разночтений. Здесь вопрос не в том, что зло должно быть с кулаками. Есть нормы приличия и их нужно соблюдать. Навальный публично бросил оскорбление в лицо ветерану и понимает, что не несет за это никакой ответственности. В этом смысле было бы полезно провести юридическое разбирательство и наказать его соответствующим образом. Отсутствие реакции порождает безнаказанность», – считает собеседник.

Эксперт не исключает, что действия Навального «могут стать для всех остальных поводом поступать также». «Это перекликается с попытками загружать фотографии нацистских преступников на сайт «Бессмертного полка». Слова Навального были оскорблением не отдельно взятого человека, а всего поколения. Если мы считаем, что Навальный имеет право высказывать свою толчку зрения и его никто за это юридически не преследует, то что запрещает всем остальным делать это?» – подчеркнул Малахов.

Политолог добавил, что выразить свое отношение к поправкам к Конституции можно через голосование. «Идите голосуйте. Можете разговаривать со своими сторонниками, убеждать, что это нужно или, наоборот, не нужно делать. Высказывайте свою позицию. Но переходить на личности и оскорблять человека, который принадлежит поколению, победившему фашизм, это низость. Лично для меня вся эта ситуация очень неприятна и противна», – подытожил Малахов.