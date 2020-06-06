Мнение: Покайтесь, ибо грядет…

06.06.2020, 16:42, Разное



Покаяние премьер-министра Канады Трюдо.



Видимо за "Блэкфейс"



Покаяние в Конгрессе США.



Сенаторы от демократической партии.



Байден тоже покаялся. Чего не сделаешь за пару-тройку процентов.



Ролевые игры.



Black Trance Live Matter.



Летят самолеты. Привет Black live Matter.



Покаяние австралийских полицейских.



Покаяние в Трентоне.



Покаяние мэра Лэтбриджа.



Обратное покаяние.



Драма в трех актах.

День Первый. Полицейские в Буффало (штат Нью-Йорк) встают на колени.

День Второй. В ходе подавления беспорядков полицейские разбивают голову мужчине (неудачно упал и разбил голову)

День Третий. Все 57 полицейских подают в отставку в знак протеста против третирования полиции.

А ты, покаялся?!