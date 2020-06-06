Мнение: Покайтесь, ибо грядет…
06.06.2020, 16:42, Разное
Покаяние премьер-министра Канады Трюдо.
Видимо за "Блэкфейс"
Покаяние в Конгрессе США.
Сенаторы от демократической партии.
Байден тоже покаялся. Чего не сделаешь за пару-тройку процентов.
Ролевые игры.
Black Trance Live Matter.
Летят самолеты. Привет Black live Matter.
Покаяние австралийских полицейских.
Покаяние в Трентоне.
Покаяние мэра Лэтбриджа.
Обратное покаяние.
Драма в трех актах.
День Первый. Полицейские в Буффало (штат Нью-Йорк) встают на колени.
День Второй. В ходе подавления беспорядков полицейские разбивают голову мужчине (неудачно упал и разбил голову)
День Третий. Все 57 полицейских подают в отставку в знак протеста против третирования полиции.
А ты, покаялся?!
Источник: Colonel Cassad
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