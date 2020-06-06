Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новое фото с детьми по особенному поводу

06.06.2020, 16:30, Разное

Эта неделя в Великобритании посвящена тем, кто готов абсолютно безвозмездо, движимый лишь собственным неравнодушием и любовью, жертвовать своим временем, силами, ресурсами на благо других, – волонтерам. По этому случаю вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям провели видеоконференцию с молодыми добровольцами со всей страны и рассказали о собственном участии в подобных проектах. Сегодня же герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали в своих соцсетях новое семейное фото. На нем Уильям с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой направляется к одному из домов в Сандрингеме. По наряду Шарлотты внимательные поклонники сразу догадались, когда был сделан этот кадр.

Еще в день рождения принцессы Кейт Миддлтон публиковала серию ее портретов в этом платье: они были сделаны во время участия семьи в волонтерском проекте, в рамках которого собственноручно делали пасту, собирали пакеты с продуктами и развозили их нуждающимся жителям Сандрингема, где находится поместье герцогской четы – Анмер-холл.

Мы подошли к концу #VolunteersWeek (“Недели волонтеров”), и Герцог с Герцогиней Кембриджские с радостью делятся с вами новой фотографией, сделанной Герцогиней во время их волонтерской инициативы. В апреле Герцог, Герцогиня и их семья навестили одиноких пенсионеров, проживающих на территории Сандрингема, – говорится в подписи к снимку.

Принцы Уильям, Джордж и принцесса Шарлотта

Напомним, в конце апреля семейство Кембриджей собрали пакеты со свежесделанной пастой и другой едой, а на следующий день, нагрузив провизией специальный фургон, в течение 2,5 часов развозили их старикам и нуждающимся семьям, проживающим в Сандрингеме и его окрестностях. Как известно, именно там, в поместье Анмер-холл, сейчас проводят режим самоизоляции Кейт и Уильям с детьми. А эта инициатива длилась на тот момент уже 5 недель: только за первую неделю было приготовлено и доставлено около 1000 блюд.