 

Аналитик Покатович допускает крах доллара на фоне коронавируса и протестов в США

06.06.2020, 16:09, Разное

Аналитик Антон Покатович высказал свое мнение о дальнейшей судьбе доллара. Экономист «БКС Премьер» допускает крах американской валюты из-за протестов в стране и пандемии коронавируса.
Экономический кризис в Соединенных Штатах, как пишет сайт «Политэксперт», совпал с массовыми беспорядками в ряде регионов страны. Причиной протестов и волны насилия, напомним, стали действия полиции, которые привели к смерти одного из задержанных. Все это может привести к падению курса доллара, уверен Покатович.

Уже сейчас, как отмечает российский аналитик, видна тенденция к ослаблению национальной валюты США. К экономическим предпосылкам кризиса добавились просчеты в политике Министерства здравоохранения. А погромы в Миннеаполисе, которые затем перенеслись и в другие штаты, подрывают доверие перспективных инвесторов.

Как заверяет Покатович, крупные международные компании уже сейчас чаще отдают предпочтение финансированию проектов в развивающихся странах. Такая ситуация может сыграть хорошую роль в укреплении рубля.

Со слов эксперта, падение интереса к доллару США поможет надолго зафиксировать стоимость российской валюты на уровне 65-70 рублей. Этому способствует и правильная монетарная политика Центробанка России, включающая в себя ряд механизмов по поддержке отечественных предпринимателей.



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