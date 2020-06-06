Пик военной активности НАТО пришелся на День Победы

06.06.2020, 16:08, Новости дня

Военная активность НАТО не прекращается, особенная активность пришлась на дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

«Никакой не секрет, что учение НАТО, например, «Защитник Европы» – крупнейшее за последние годы, было выстроено по калькам холодной войны, было спланировано таким образом, что пик активности, то есть с наибольшим задействованием и техники, и личного состава, приходился на период вокруг 9 мая. Это факт», – передает РИА «Новости» слова Грушко.

Замминистра добавил, что учения НАТО происходят беспрерывно – «одно заканчивается, начинается другое». Кроме того, продолжаются разведывательные полеты, причем особенно активно в регионе Балтики и на Черном море, а недавно американские суда вошли в Баренцево море, перечислил он.

«Активность по-прежнему высока, и по мере преодоления ситуации с пандемией она, скорее всего, будет только возрастать», – заключил Грушко.

Он рассказал также, что ответ на выход США из Договора по открытому небу (ДОН) будет зависеть от итогов конференции участников соглашения.

«Что касается возможных наших действий, то изучаем все возможные опции. Посмотрим, чем завершится конференция. Ни для кого таскать каштаны из огня не собираемся. В любом случае во главе угла будут интересы нашей безопасности и наших союзников. Напомню в связи с этим, что РФ и Белоруссия составляют одну группу государств-участников по договору», – передает ТАСС слова Грушко.

Как напомнил высокопоставленный дипломат, страны-депозитарии договора (Венгрия и Канада) в срок от 30 до 60 дней после получения уведомления о выходе США должны созвать конференцию стран-участниц. Сроки ее проведения пока не согласованы, но встречаться лучше вживую, а не в онлайн-формате.

«Пока нет, но она, если следовать договорным требованиям, должна собраться не позднее конца июля, – сказал Грушко, отвечая на соответствующий вопрос. – В каком формате будет конференция, мы не знаем, но, конечно, все, кто заботится о судьбе ДОН, должны быть заинтересованы в том, чтобы она прошла вживую, а не в онлайн-формате. Вопросов для рассмотрения наберется немало».

Грушко также отметил, что пока рано говорить о том, кто будет представлять на этой конференции Россию.

Дипломат также указал, что рассчитывать на изменение Соединенными Штатами своего решения относительно выхода из соглашения не стоит. «Мало кто верит в то, что США вдруг одумаются и останутся в договоре.

Аргументы, которыми они пытаются прикрыть свое решение о выходе, притянуты за уши», – добавил он.

Напомним, 1 июня Минобороны потребовало от НАТО воздержаться от агрессивных действий на фоне пандемии.