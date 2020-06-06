Солнцев пожаловался на бедственное положение: Живем втроем на хлебе и воде
06.06.2020, 16:06, Разное
Звезда ток-шоу Андрея Малахова призналась, что из-за
карантина осталась без заработка. Между тем Гоген Солнцев вынужден содержать жену-пенсионерку
Екатерину и любовницу Лиду.
С зазнобами шоумен уехал в деревню. Вдали от цивилизации Гоген
и его дамы прячутся от коронавируса. “Мы живем втроем на хлебе и воде”, – сетует
на бедственное положение Солнцев.
Отметим, что у шоумена болит душа не только за себя. Гоген
Солнцев переживает за продюсера Иосифа Пригожина. Музыкального деятеля
затравили после слов о безденежье среди артистов. Шоумен призвал оставить
Иосифа в покое.
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Солнцев поддерживает Пригожина и согласен с его
высказыванием. По словам Гогена, многие артисты, в особенности звезды 90-х, до
пандемии зарабатывали по 100 – 200 тысяч за корпоратив, что по меркам
шоу-бизнеса – смешные
деньги. Между тем карантин лишил их и этого дохода. Гоген Солнцев добавил, что большие гонорары есть у единиц,
например, Григория Лепса и Ирины Аллегровой.
Гоген Солнцев подчеркнул, что он, как и другие знаменитости,
очень рассчитывает на государственную поддержку. Шоумен будет рад любой
копейке.
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