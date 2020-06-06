Солнцев пожаловался на бедственное положение: Живем втроем на хлебе и воде

06.06.2020, 16:06, Разное

Звезда ток-шоу Андрея Малахова призналась, что из-за

карантина осталась без заработка. Между тем Гоген Солнцев вынужден содержать жену-пенсионерку

Екатерину и любовницу Лиду.

С зазнобами шоумен уехал в деревню. Вдали от цивилизации Гоген

и его дамы прячутся от коронавируса. “Мы живем втроем на хлебе и воде”, – сетует

на бедственное положение Солнцев.

Отметим, что у шоумена болит душа не только за себя. Гоген

Солнцев переживает за продюсера Иосифа Пригожина. Музыкального деятеля

затравили после слов о безденежье среди артистов. Шоумен призвал оставить

Иосифа в покое.

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Публикация от Гоген Солнцев (@solntcev) 5 Июн 2020 в 9:47 PDT

Солнцев поддерживает Пригожина и согласен с его

высказыванием. По словам Гогена, многие артисты, в особенности звезды 90-х, до

пандемии зарабатывали по 100 – 200 тысяч за корпоратив, что по меркам

шоу-бизнеса – смешные

деньги. Между тем карантин лишил их и этого дохода. Гоген Солнцев добавил, что большие гонорары есть у единиц,

например, Григория Лепса и Ирины Аллегровой.

Гоген Солнцев подчеркнул, что он, как и другие знаменитости,

очень рассчитывает на государственную поддержку. Шоумен будет рад любой

копейке.