 

Наташе Королевой нанесли удар за издевательство над россиянами

06.06.2020, 16:06, Разное

Певица Наталья Королева попал в очередной скандал. На этот раз причиной недовольства поклонников стала весьма странная для кризисного времени покупка – артистка приобрела себе дизайнерскую маску, стоимость которой соизмерима цене подержанной иномарки.

Наташе Королевой нанесли удар за издевательство над россиянами

На фоне слов ее мужа Тарзана о проблеме в бизнесе о отсутствии средств к существованию такой шоппинг Королевой серьезно разозлил поклонников. Обновкой певица похвасталась в своем инстаграм-аккаунте незадолго до того, как бодибилдер оскандалился на всю страну.

– Защитная маска с учетом всех медицинских норм от дизайнера, – указывала знаменитость.

Внимательные подписчики смогли выяснить примерную стоимость модного аксессуара. Оказалось, такая маска стоит порядка 350 тысяч рублей. Так что фолловеры вернулись к старому посту артистки и высказали в комментариях, все что они думают о таких “беднеющих” артистах.

“Хвастаются такими масками, и при этом требуют выплат от государства, так как пенсионерам-то платят”, “Неужели бабушки вас пенсиями поддержали после жалоб мужа”, “В лицо людям смеются”, “Какое кощунство”, – негодуют взбешенных россияне.



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