Мнение: Самая низкая безработица в России, съёмка свадеб и ускорение курицы в Китай

06.06.2020, 15:55, Разное

1. Самая низкая безработица в России – в моём родном Петербурге. Значит ли это, что петербуржцы – самые трудолюбивые и предприимчивые в плане создания рабочих мест?

Самый низкий уровень безработицы в России за первый квартал 2020 года зафиксирован в Санкт-Петербурге. С января по март всего 1,5 процента трудоспособного населения северной столицы испытывало трудности с поиском работы. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые приводит RT.

На втором месте оказалась Москва. Уровень безработицы там составил 1,6 процента. За ней последовали Ямало-Ненецкий автономный округ (1,8 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ (2,5 процента), а также Московская область, где работы не имеют всего 2,6 процента населения.

https://lenta.ru/news/2020/06/03/bezrab/

Данные, впрочем, докарантинные, за начало года.

2. История из комментариев:

https://olegmakarenko.ru/1869043.html?thread=747948787#t747948787

Человек с квадрокоптером должен был снимать свадьбу. Свадебный ролик стоит 6 тысяч, мы готовы были заплатить 10 тысяч. Аванс выдали 2 тысячи.

Но в день свадьбы с утра к нему приехал друг — святое! — и он помчался встречать его в Пулково, а потом с ним бухать, и к тому моменту, когда я сделала контрольный звонок, он уже был очень весёлый. Очень изумился, когда узнал, что надо будет возвращать аванс. Между прочим, не вернул.

Мы остались без съёмки в тот день, обидно, конечно, но не смертельно — на второй день нашли оператора. А неудавшийся оператор остался без денег, и это существенно, я считаю. Мог бы заработать ещё 8 тысяч, совершенно не напрягаясь, за одну съёмку в день, да ещё на свадьбе попить и поесть по желанию.

Десять таких свадеб — 100 тысяч. Ну или 80. В месяце 30 дней вообще-то. В сезон можно много поднять (и поднимают).

Но почему-то я уверена, что он сейчас сидит и плачет по всем сайтам, как ему тяжело, как он не хочет в цифровое рабство, работы нет, пробиться нереально, учиться нет возможности, квадрокоптер стоит больших денег (на самом деле, нет), умение снимать с него красиво — это ж опять-таки учиться надо, поднимать задницу от дивана, а взгляд от танчиков на экране, и так далее.

Таких примеров безалаберности, безответственности, наплевательского отношения к своему делу, полного презрения к окружающим я встречаю немало. И эти же люди ноют про то, как им тяжело пробиться в жизни. Те, кто ведёт себя иначе, не ноют.

3. Читатели пишут:

Первая железнодорожная поставка мяса курицы из России в Китай в новом, ускоренном формате.

Контейнер с замороженным мясом курицы из РФ прибыл в КНР по новому логистическому маршруту, который в течение года прорабатывался – железнодорожным путем, с прохождением ветеринарного контроля и таможенной очисткой не на границе, а внутри страны, в Чунцине (Юго-Западный Китай). Такой маршрут сокращает срок поставки товара с полутора-двух месяцев (обычно по морю) до двух недель.

Вес – 24 тонны.

Экспортер – группа агропредприятий “Ресурс”.

Импортер – компания Hifrozen (г. Шэньчжэнь).

В Чунцине и области живёт более 30 млн человек.

https://www.gapresurs.ru/press/news/5700/

http://www.russchinatrade.ru/ru/news/2020-05-29