 

Агата Муцениеце рассказала о настоящих причинах расставания с Павлом Прилучным

06.06.2020, 15:53, Разное

Знаменитая пара Павел Прилучный и Агата Муцениеце некоторое время назад приняли решение развестись. Актриса обвинила мужа в ненормальном поведении и побоях.
Теперь Агата Муцениеце спокойно рассказывает о своей семейной жизни. В эфире программы она раскрыла настоящие причины распада семьи. Ведущая заявила, что жизнь с Павлом Прилучным не была безупречной, так как на взаимоотношения они смотрят по-разному. Агата Муцениеце добавила, что очень уважает честность и согласна принимать и понимать партнера, но взгляды ее супруга кардинально отличаются. Она считала Павла Прилучного очень ревнивым, что портило их отношения.

Также знаменитость пыталась скрывать ненормальное поведение супруга. В СМИ часто возникала информация, что актер злоупотребляет алкоголем и обижает жену. Агате Муцениеце терпеть такое поведение супруга и покрывать его проделки надоело. Она признается, что Павел Прилучный мог ее оскорблять словесно и никогда не просил извинений. Также ведущая призналась, что супруг говорит, что при желании она может к нему вернуться.



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