Благодарность врачам вместо военных — День взятия Бастилии пройдёт без парада

06.06.2020, 15:51, Новости дня

В этом году вместо традиционного военного парада на Елисейских полях пройдёт торжественная церемония в честь медицинских работников, которые спасали людей от коронавируса, рассказывает France Info. Участники и приглашённые будут соблюдать дистанцию, однако пока не известно, сможет ли широкая публика наблюдать за происходящим.

В этом году 14 июля на Елисейских полях, скорее всего, будет напоминать такую картину. Впервые со Второй мировой войны — никакого военного парада. Всё будет происходить немного ниже на площади Согласия.

ФЛОРАНС ПАРЛИ, министр вооружённых сил: Разумеется, это будет переосмысленный (праздник. — ИноТВ) 14 июля и адаптированный к обстоятельствам. В церемонии будут чествовать медперсонал и воздадут почести тем, кого французы каждый вечер в 20 часов благодарили (аплодисментами. — ИноТВ).

В прошлом году торжественным маршем прошли более 4 тыс. военных. В этом году церемония будет статичной: 2 тыс. участникам и 2,5 тыс. приглашённым придётся соблюдать дистанцию. Медработники, с которыми мы поговорили, по-разному относятся к этому выражению признательности.

МЕДРАБОТНИЦА-1: Это придаёт нам значимости, потому что, к сожалению, есть близкие, которых мы потеряли во время (эпидемии. — ИноТВ) COVID-19, есть люди, которым пришлось жить отдельно от семьи, чтобы их защитить.

МЕДРАБОТНИЦА-2: У нас есть выбор: либо выражение признательности, либо практичное решение. Я думаю, сейчас нам скорее (нужно.— ИноТВ) практичное решение: нам необходимы деньги, средства защиты, медработники. А признательность придёт, когда ситуация в больницах станет более стабильной.

Также будут чествовать военные части, мобилизованные с начала кризиса в здравоохранении — например, медицинскую службу Вооружённых сил. Ещё пройдёт авиационное шоу, однако пока не известно, сможет ли широкая публика посмотреть церемонию. В то же время парижские пожарные объявили сегодня, что их пожарная часть будет закрыта 13 и 14 июля, а открытый вечер танцев в этом году не состоится.

Дата выхода в эфир 05 июня 2020 года.