В Австралии прошли акции протеста в защиту коренных народов страны

06.06.2020, 15:50, Новости дня

Тысячи людей вышли на улицы городов Австралии для участия в акциях в поддержку представителей коренного населения страны по аналогии с акциями протеста в США, начавшимися из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания. Об этом сообщает телеканал ABC.

Таким образом они выразили солидарность с движением Black Lives Matter, выступающим против насилия в отношении чернокожих.

Митинги прошли в Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Аделаиде и других городах.

Телеканал сообщает, что в Сиднее суд запретил проведение акции из-за пандемии коронавируса, однако апелляционный суд отменил судебное решение первой инстанции. В начале митинга организаторы и волонтеры раздавали маски и дезинфицирующее средства участникам.

В Мельбурне на улицы вышло около 10 тыс. протестующих. Организаторы акции в Мельбурне, по информации телеканала, будут оштрафованы за проведение собрания в нарушение указаний главного санитарного врача.

В Брисбене на акцию также собралось около 10 тыс. человек.

АВС отмечает, что участвующие в акции протеста в Таунсивилле аборигены рассказали собравшимся о плохом обращении к ним на протяжении поколений.

Американец Джордж Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Судэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти афроамериканца по всей стране начались акции протестов.

29 мая полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда, арестовали. 3 июня обвинения выдвинули и трем его коллегам, которые участвовали в задержании.

Из-за беспорядков власти приняли решение о привлечении Нацгвардии к подавлению беспорядков в нескольких городах.

1 июня президент США Дональд Трамп заявил, что может привлечь вооруженные силы для разгона протестующих на основании закона 1807 года. Действующий министр обороны Марк Эспер выступил против этой идеи. Генерал морской пехоты Джеймс Мэттис (он был министром обороны с января 2017-го по январь 2019-го) заявил, что приказ на привлечение армии к подавлению протестов был бы преступным.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них как полицейские, так и демонстранты.