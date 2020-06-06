 

Учреждения культуры вместо денег за билеты смогут выдавать ваучеры

06.06.2020, 15:48, Новости дня

Культурные учреждения вместо возвращения денег за билеты смогут выдавать ваучеры на посещение мероприятий в будущем, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече президента Владимира Путина с деятелями культуры, приуроченной к Пушкинскому дню (Дню русского языка).

«Благодаря вашему поручению у людей теперь будут две возможности – получить деньги за билеты на мероприятия, которые были отменены в период пандемии, или, если экскурсия или концерт, или спектакль переносятся на другой срок, когда все уже будет хорошо, воспользоваться ваучером на эту же самую услугу, но в другую дату. Самое главное – без каких-либо доплат», – передает ТАСС слова Чернышенко.

По его словам, учреждения культуры смогут возвращать зрителям деньги за билеты в течение шести месяцев.

«Из-за карантина наши граждане вынуждены были отказаться от посещения музеев, театров, концертов любимых артистов, и сейчас у них на руках более 7 млн заранее купленных билетов, абонементов. Организации культуры оказались в непростой ситуации. <…> Мы исходим из того, что билет – это договор, обязательства по договору нужно выполнять. Как только регион выйдет из режима повышенной готовности, у организаций будет полгода для того, чтобы они вернули гражданам деньги за отмененные мероприятия», – сказал Чернышенко.

Он добавил, что правительство готово выпустить соответствующее постановление 6 июня. 



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