Вакцинация от гриппа начнется в России в августе
06.06.2020, 15:42, Новости дня
Сезонная вакцинация от гриппа в 2020 году начнется в РФ раньше обычного. Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", пандемия коронавируса COVID-19 вынуждает не дожидаться сентября.
Как подчеркнул Мурашко, лучше привиться до периода подъема заболеваемости. Вакцина против гриппа уже производится, и россияне смогут защититься уже в августе.
"Правительство выпустило уже нормативные документы, которые были необходимы для заключения всех договоров", — сообщил министр.
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