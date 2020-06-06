Вакцинация от гриппа начнется в России в августе

06.06.2020, 15:42, Новости дня

Сезонная вакцинация от гриппа в 2020 году начнется в РФ раньше обычного. Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", пандемия коронавируса COVID-19 вынуждает не дожидаться сентября.

Как подчеркнул Мурашко, лучше привиться до периода подъема заболеваемости. Вакцина против гриппа уже производится, и россияне смогут защититься уже в августе.

"Правительство выпустило уже нормативные документы, которые были необходимы для заключения всех договоров​​​", — сообщил министр.