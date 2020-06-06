 

В Подмосковье спасли агрессивного упитанного бобра, свалившегося в колодец

06.06.2020, 15:42, Новости дня

Появилось видео спасения бобра, упавшего в двухметровый колодец на территории дачного участка под Можайском. По данным пресс-службы Мособлпожспаса, инцидент произошел в минувшую среду, 3 июня.

Как сообщили в ведомстве, дачники, обнаружившие незваного гостя, не решились помогать ему самостоятельно и обратились к специалистам.

"Испуганный бобер, проявляя агрессию, всячески стремился вернуться обратно в колодец. Мы приложили массу усилий, чтобы вытащить тяжелое, скользкое животное", — рассказал один из спасателей, принимавший участие в извлечении "пленника".

После того, как бобра удалось достать, при помощи приспособления для отлова диких животных его отвели подальше от дач, где он угодил в ловушку, и выпустили на свободу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Xiaomi снова снизила цены на смартфоны Redmi и Xiaomi в России

26.05 / «Рот Фронт» начал судиться с Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка»

28.04 / Путин приравнял к «дикости и варварству» жертвование людьми ради экономики

26.05 / Арестован первый участник перестрелки на юге Москвы

03.06 / В Украине вырос показатель летальности от коронавируса – Минздрав

20.04 / Профессор РАН описал сценарий искусственного происхождения коронавируса

15.04 / Сирийская армия провела операцию против террористов в окрестностях Пальмиры

26.03 / Иностранцам запретили владеть в Крыму земельными участками

20.04 / Наказание в виде ограничения свободы в Украине необходимо отменить – Малюська

25.05 / Вратарь “Спартака” Селихов полностью восстановился от травмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска