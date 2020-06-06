Социалистический призыв

06.06.2020, 15:40, Разное

Политолога Николая Платошкина обвинили в склонении к массовым беспорядкам.

В четверг Басманный районный суд Москвы на два месяца арестовал политолога Николая Платошкина по подозрению в призывах к массовым беспорядкам, а также распространении фейков. Корреспондентка «Новой газеты» Дарья Козлова разобралась, чем не угодил власти герой политических ток-шоу «России 1».

Сообщение об аресте Николая Платошкина было опубликовано на его странице в «ВКонтакте» около четырех часов дня. Через час эту информацию подтвердил пресс-релиз на сайте Следственного комитета.

В ведомстве сообщили, что в отношении Николая Платошкина были возбуждены два уголовных дела: политика обвинили в призывах к массовым беспорядкам (часть 1.1 статьи 212 УК России), а также в распространении фейков (часть 207.1 УК России).

— Статья [о распространении ложной информации] меркнет по сравнению с обвинениями, предъявленными в первой статье. Там написано такое, будто Николай Николаевич планировал поезда под откос пускать, — говорит адвокат обвиняемого Александр Обозов. За что именно политологу предъявили обвинение, адвокат говорить отказался.

Как объясняет адвокат ОВД-Инфо Дмитрий Захватов, обвинение в отношении Платошкина нельзя назвать типичным как минимум потому, что статья 207.1 УК («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») была введена только в апреле этого года. Пока по ней нет ни одного приговора, хотя дела уже возбуждаются.

Как предполагает адвокат, назначать скорее всего по ней будут исключительно штрафы.

Вторая статья, которую вменяют Платошкину, предусматривает ответственность до десяти лет лишения свободы.

— Я не изучал ролики Платошкина, но если в его словах не было призывов к погромам и массовым дракам с полицией, то, вероятнее всего, этот кейс можно расценить как следственное злоупотребление, — к нему прибегают, когда очень нужно возбудить уголовное дело и заключить человека под стражу, но не за что. В таких случаях возбуждают два уголовных дела одно абсурднее другого, и в таком виде всем, включая суд, начинает казаться, что дело серьезное и надо ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу удовлетворить, — предполагает Захватов.

Николай Платошкин — известный российский политолог, историк и дипломат. Сейчас он заведует кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета.

Несмотря на то что сам Платошкин в КПРФ не состоит, политолог активно сотрудничает с партией как лидер движения «За новый социализм!», созданного в 2019 году (цель движения — восстановление обновленного социализма в РФ мирным законным путем — путем выборов. — Ред.).

В прошлом году КПРФ выдвигала его на довыборы в Госдуму в Хабаровском крае (занял второе место), а перед этим обсуждала возможность его участия на выборах в Мосгордуму. Также Платошкина часто можно увидеть в политических ток-шоу на «России 1».

Кроме участия в телепрограммах, Николай Платошкин известен как автор популярного видеоблога на YouTube (на его канале полмиллиона подписчиков). В своих видео он выступал против принятия поправок в Конституцию и негативно высказывался о пенсионной реформе.

Николай Платошкин. Фото: Sputnik / РИА Новости

Во время самоизоляции Платошкин призывал сторонников вывешивать красные флаги в день рождения Ленина, участвовать в пикетах против поправок, записываться наблюдателями на голосование, а также выйти на митинг с требованием отставки президента. Другую такую акцию политолог планировал согласовать на 6 июня, но получил отказ.

В четверг утром, до проведения обыска, Платошкин сообщил об удалении с YouTube запись его беседы с автором канала «ГлавТемаНарод» Александром Бобылевым о поправках в Конституцию.

Как рассказала в трансляции на канале жена задержанного Анжелика, обыски в их квартире начались в районе 11 часов утра, в это время ее супруг был дома один. Женщина поняла, что что-то не так, когда муж перестал отвечать на звонки. Ближе к 12 часам женщине позвонила Ольга Костерина, руководитель международного отдела движения «За новый социализм», и сообщила об обысках, а также назвала имя адвоката, выехавшего защищать ее мужа.

Позже Платошкина увезли в здание СК на Техническом переулке в Москве, а затем в Басманный районный суд. Сейчас политолога защищают два адвоката.

Как сказала Анжелика «Новой», во время обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли технику (ноутбук, два компьютера и др.), мелкие деньги, а также баннер «За новый социализм», висевший на стене. Женщина добавляет, что электронная аппаратура им с мужем не принадлежала: «Мы проводили стримы, так как своей техники у нас не было, нам давали ее друзья».

Павел Грудинин и Николай Платошкин на конференции «Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа?». Фото: РИА Новости

— Его пытаются обвинить, его пытаются запугать, предъявив ему обвинение в организации массовых беспорядков. Мы считаем это незаконным и необоснованным. Власть делает все, чтобы воспрепятствовать Платошкину участвовать в выборах всех уровней, включая президента Российской Федерации, — заявил депутат Московской городской думы от КПРФ Сергей Савостьянов сразу после обыска в квартире у политолога.

По словам Савостьянова, задержание лидера «За новый социализм» связано с его увеличивающейся популярностью в соцсетях, а также активной политической позицией, нежелательной для действующей власти.

Он одним из первых выступил против поправок в Конституцию, кроме того, его движение планировало принять активное участие в едином дне голосования в этом году, а также на выборах в Госдуму в 2021-м.

Тем временем опрошенные «Новой» эксперты недоумевают: в чем именно не угодил Платошкин — разобраться сложно.

— Фигура Платошкина мало понятна экспертному сообществу. Его мало кто знает, кроме того, он имел репутацию фрика — как и многие участники телевизионных ток-шоу. Мне сложно представить, что Платошкин является тяжеловесом, который может влиять на электоральные расклады, как и ранее Мальцев, — заключает политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

С ним частично спорит политолог Аббас Галлямов:

— Платошкин — фигура очень удобная для показательной расправы. С одной стороны, он на слуху и в нужной степени оппозиционен. С другой — достаточно маргинален, чтобы не взволновать широкую общественность и не привести к консолидации оппозиции. То есть сигнал противникам режима о том, что им не стоит чрезмерно увлекаться, послан, но при этом всплеска протестных настроений не произойдет.

Жена политика Анжелика полностью уверена в невиновности мужа:

— Николай Николаевич всегда говорил, что все массовые мероприятия необходимо проводить только в соответствии с законодательством Российской Федерации. Даже на одиночные пикеты мы подали все документы в мэрию Москвы. Сейчас суд назначил ему домашний арест. Его, конечно, не в камеру отправили, но само обвинение очень жесткое. Конечно, мы будем его опротестовывать.

Дарья Козлова

корреспондент «Новой»