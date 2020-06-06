Мнение: “Юльчонка больше нет”: жена Норкина – самоубийство или инфаркт, или все вместе

06.06.2020, 15:33, Разное

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии. Какой светлый был человек, между прочим. Со смешливыми юными глазами.

Зачем медики сливают информацию? Понятно, денег не хватает. Но у самоубийства могут быть самые разные причины. Тот же инфаркт. Когда человек осознает, что теперь будет обузой для окружающих, а не хочет. А мне не хочется в это верить. Мужчина осиротел. Такая прекрасная пара. И такая красивая женщина.

“Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей”, — написал телеведущий.

Причиной смерти Юлии Норкиной, по словам ее друга Евгения Спицына, стал инфаркт. Спицын уточнил, что в последнее время журналистка переживала из-за пандемии и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.”Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, и плюс все эти коронавирусные дела, они вызвали эмоциональный стресс. Случился инфаркт. И Юлю не успели спасти”.

Ну и вот уже пишут везде в СМИ тоже – “именно страшный диагноз подтолкнул ее на отчаянный шаг — гражданка повесилась”.

В Телеграме сообщают, что информацию о суициде слили, как обычно, врачи. Опера помалкивают. Врачи говорят. И суют купюру в медицинский халат. Медик – гуманная профессия. Но платят в России ничтожно мало.

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