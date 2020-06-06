Президент Египта предложил новую инициативу по преодолению кризиса в Ливии

06.06.2020, 15:30, Новости дня

Египет выдвинул новую политическую инициативу по преодолению кризиса в Ливии, сообщил президент Абдель Фаттах ас-Сиси на совместной пресс-конференции в Каире с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром и спикером Палаты представителей (избранный постоянный парламент) Ливии Акилой Салехом.

«Она направлена на скорейшее урегулирование кризиса в Ливии и возвращение страны к нормальной жизни. Предлагаемая инициатива призывает все стороны прекратить огонь с 8 июня», – цитирует ТАСС египетского лидера.

По его словам, в Каире «очень обеспокоены действиями некоторых сторон в Ливии». Ас-Сиси предостерег от военного решения ливийского конфликта, указав, что единственным вариантом может быть политическое урегулирование.

Выдвигаемая инициатива, названная «Каирской декларацией», является исключительно межливийской, отметил он.

Как сообщил в свою очередь Салех, урегулирование в Ливии «не будет исключать ни одну из сторон». Он отметил, что «ЛНА была вынуждена выдвинуться в сторону Триполи для борьбы с террористами», но вмешательство Турции помешало «завершить антитеррористическую миссию».

«ЛНА всегда готова придерживаться перемирия, однако Правительство национального согласия не делает этого», – сказал Салех, добавив, что в ближайшее время начнется работа над новой конституцией, которая откроет путь к проведению выборов.

Напомним, ранее в субботу силы ПНС Ливии начали операцию по установлению контроля над Сиртом.