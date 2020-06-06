 

«Яндекс» составил топ новых слов русского языка за последние 10 лет

06.06.2020, 15:16, Новости дня

«Ауф», «локдаун» и «падра» попали в список популярных новых слов, о значении которых в 2020 году спрашивали в поисковике как минимум в 10 раз чаще, чем в предыдущем, говорится в исследовании «Яндекса».

Аналитики компании составили топ новых слов за последние 10 лет по данным поисковых запросов. Так, в 2019 году стало популярно слово «фудпорн», годом ранее «чуитс», а в 2015 году в привычный обиход вошло слово «ничоси», передает РИА «Новости».

Также по топу можно проследить, как новые явления и мода отражаются в языке. «Например, с развитием камер мобильных телефонов и ростом популярности социальных сетей в русском языке в 2014 году появилось слово «селфи». А в 2017 году, когда резко вырос интерес к русскому рэпу и рэп-баттлам, люди стали активно спрашивать, что такое «эщкере», – уточняется в исследовании.

Отмечается, что многие слова из списка уже вошли в язык и стали вполне привычными, например «селфи», «ретвитнуть» или «хайп».

Аналитики также подсчитали, происхождением каких слов люди интересовались в поиске чаще всего за последний год. На первом месте оказалось слово «Русь», в топ-3 также попали слова «работа» и «спасибо». «В этом списке тоже можно увидеть влияние времени: в топе оказались особенно актуальные сегодня слова «карантин» и «врач», – отметили аналитики.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / На ВДНХ стали гнездиться редкие краснокнижные птицы

19.05 / Узбекистан ответил МИД РФ: нет оснований для озабоченности положением других национальностей, проживающих в Узбекистане

01.05 / В петербургской больнице для инфицированных COVID-19 произошел разлив перекиси водорода

28.05 / Эксперт объяснил, почему ракета Маска проигрывает в сравнении с российскими

08.04 / Губернатор Псковской области проверил городскую больницу. На нем был защитный костюм, а врачи работали в обычных халатах

08.04 / Сын президента Сербии заболел коронавирусом

28.04 / Почти половина украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается – опрос

19.05 / Бренд Changan выводит на рынок кроссовер Uni-T

17.05 / В Подмосковье появится комиссия по вопросам выплат надбавок медикам

30.04 / Умные часы Amazfit Bip Lite 1S оценены в 56 долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска