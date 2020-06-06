«Яндекс» составил топ новых слов русского языка за последние 10 лет

06.06.2020, 15:16, Новости дня

«Ауф», «локдаун» и «падра» попали в список популярных новых слов, о значении которых в 2020 году спрашивали в поисковике как минимум в 10 раз чаще, чем в предыдущем, говорится в исследовании «Яндекса».

Аналитики компании составили топ новых слов за последние 10 лет по данным поисковых запросов. Так, в 2019 году стало популярно слово «фудпорн», годом ранее «чуитс», а в 2015 году в привычный обиход вошло слово «ничоси», передает РИА «Новости».

Также по топу можно проследить, как новые явления и мода отражаются в языке. «Например, с развитием камер мобильных телефонов и ростом популярности социальных сетей в русском языке в 2014 году появилось слово «селфи». А в 2017 году, когда резко вырос интерес к русскому рэпу и рэп-баттлам, люди стали активно спрашивать, что такое «эщкере», – уточняется в исследовании.

Отмечается, что многие слова из списка уже вошли в язык и стали вполне привычными, например «селфи», «ретвитнуть» или «хайп».

Аналитики также подсчитали, происхождением каких слов люди интересовались в поиске чаще всего за последний год. На первом месте оказалось слово «Русь», в топ-3 также попали слова «работа» и «спасибо». «В этом списке тоже можно увидеть влияние времени: в топе оказались особенно актуальные сегодня слова «карантин» и «врач», – отметили аналитики.