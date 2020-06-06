 

Валерия Гай Германика показала подросшего сына

06.06.2020, 15:15, Разное

После замужества и рождения третьего ребенка режиссер Валерия Гай Германика почти перестала делиться чем-то личным с поклонниками на своей странице в Instagram. В ленте она сообщает только о проектах и интервью со своим участием, а редким семейным кадрам позволяет появляться лишь в “сторис”, где они исчезают спустя сутки. Так, несколько часов назад Валерия опубликовала там фотографию с подросшим сыном, которого по слухам назвала Август. 

Валерия Гай Германика с сыном

Напомним, для Валерии сын, появившийся на свет в ноябре прошлого года, стал третьим ребенком. Она также воспитывает дочерей Октавию и Северину. С отцом младшей дочери танцором Вадимом Любушкиным Валерия рассталась еще до ее рождения. О новых отношениях, а вместе с тем о третьей беременности режиссер сообщила в июне этого года на “Кинотавре”. Супругом Гай Германики оказался бизнесмен из Новокузнецка Денис Молчанов, с которым она познакомилась на одной из светских тусовок. О нем Валерия рассказывала в интервью Ксении Собчак:

Это первая задача мужчины – согревать и питать жену. Раньше я была одна, поэтому сама обеспечивала семью. И это нормально, когда в твоей жизни появляется ответственный мужчина, который готов это все делать. Он мужчина. Я настолько сейчас выстраиваю свою историю кинематографическую, что не могу не снимать, у меня нет желания бросить это. 

Валерия Гай Германика с мужем ДенисомКликните на фото для просмотра галереи



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