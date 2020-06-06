 

Владимир Зеленский назвал Ангелу Меркель настоящим другом Украины

06.06.2020, 15:09, Разное

Владимир Зеленский провел официальную встречу с Ангелой Меркель. После обсуждения ряда вопросов относительно ситуации в Донбассе украинский президент назвал канцлера Германии настоящим другом для своей страны.
Темой разговора политиков стали договоренности, заключенные ранее на саммите в Париже. Об этом сам Зеленский пишет на странице своего профиля в соцсети Twitter. Как пишет издание Политэксперт, именно неуклонное выполнение соглашений сделает возможным проведение следующей встречи в формате «нормандской четверки».

В его рамках соберутся представители правительств и главы Украины, Германии, РФ и Франции. Местом для нового саммита выбрали немецкую столицу, на съезде стороны обсудят новые меры по достижению мира на востоке Украины.

В публикации глава Украины высоко оценил поддержку своей страны властями Германии. При этом Ангелу Меркель, главу правительства ФРГ, Зеленский называет настоящим другом Украины.



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