Путин поправил главу Бурятии относительно стоимости здания национальной библиотеки

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06.06.2020, 15:08, Новости дня

Президент Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова насчет стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии с современным оборудованием.

«Сегодня открывается знаковый для республики объект – новое здание национальной библиотеки Бурятии, отвечающее всем современным требованиям. На возведение нового корпуса библиотеки и насыщение современным оборудованием, благодаря вашей поддержке, было выделено 615 млн рублей. Расширены площади», – передает РИА «Новости» слова Цыденова на встрече президента с деятелями культуры.

Путин отметил, что был выделен 1 млрд рублей.

«По моим данным, миллиард стоимость. Если вы говорите 600, то где 400 миллионов?» – спросил Путин.

Глава Бурятии ответил, что еще предстоит реконструкция старого здания.

«Но новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали. Вы абсолютно точные цифры называете», – сказал Цыденов.

Заслушав выступление директора Национальной библиотеки Республики Бурятия Людмилы Гармаевой, глава государства назвал очень важным и символичным трепетное отношение в этом учреждении и к русскому, и к бурятскому языку, к общей истории и культуре.

Президент заявил, что обычаи и языки каждого этноса в РФ являются бесценным богатством страны.

«Нам дорого наше уникальное наследие во всем его многообразии. В этом величие и сила РФ – в многообразии. Традиции, обычаи, язык каждого народа, каждого этноса – это абсолютно бесценное богатство России, и наш общий долг – сохранять и преумножать его», – передает ТАСС слова Путина.



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