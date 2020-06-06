Поправку к Конституции о статусе русского языка и культуры назвали фундаментальной ценностью

06.06.2020, 15:08, Новости дня

«Это великолепная поправка. Надо всем идти голосовать, в том числе и за нее», – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев о поправке к Конституции о закреплении статуса русского языка как языка «государствообразующего народа».

«Невероятно важно, что обновление Конституции возлагает на государство обязанность по сохранению многонационального и языкового разнообразия. В этом наша сила, гордость и краса. Под большим небосводом русского языка существует огромное количество национальной литературы, языков. Это во многом ключ к самоидентификации человека-россиянина. Очень важен, в хорошем смысле, интернационализм, ощущение поликультурности», – сказал главный редактор «Литературной газеты», член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Максим Замшев.

Эксперт назвал русский язык богатством страны. «Все люди, которые говорят на русском языке, становятся известны миру через русский язык. Можно вспомнить Расула Гамзматова, Чингиза Айтматова, Кайсына Кулиева, которые, будучи классиками своих языков, стали известны миру в переводе на русский язык», – напомнил член СПЧ.

В конституционной поправке к ст. 68 говорится, что русский язык является государственным на всей территории страны как язык «государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации». При этом отмечается, что республики вправе устанавливать «свои государственные языки» и употреблять их в органах государственной власти и органах местного самоуправления республик наряду с русским. «Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития», – подчеркивается в поправке.

Замшев считает, что данная поправка очень важна. «Это тот момент, когда государство говорит на одном языке с народом и реально предлагает через закон улучшение жизни. Те, кто занимается языком – филологи, писатели, лингвисты – они тоже нуждаются в государственной поддержке», – убежден Замшев.

Одна из поправок предполагает внесение изменений в ст. 67.1 Конституции. В ней говорится о том, что культура «является уникальным наследием … многонационального народа», поддерживается и государством. При этом государство «защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей», гарантируя «сохранение этнокультурного и языкового многообразия»

Член СПЧ добавил, что предлагаемые поправки к Конституции делают государство защитником русской культуры и культурной самобытности всех народов России. «Государство и так уже является защитником и до принятия этих поправок. Но когда эти нормы вносят в Основной закон, у государства появляется больше маневра, больше возможностей для помощи институтам, которые все эти годы, часто бескорыстно, в тяжелых условиях, пройдя через ад 90-х, служили языку, культуре. Сейчас государство понимает, что это фундаментальная ценность. Без ее поддержки и защиты государственность просто невозможна», – подчеркнул главный редактор «Литературной газеты».

В то же время Замшев призвал не сравнивать, что ценнее: российские нефть и газ или культура и язык. «Все важно в комплексе. Если будет высокая цена на нефть и прекрасная экономика, но не будет культуры, это тоже будет потеря государственности. Если все будет брошено на поддержку культуры, но население окажется нищим, то это тоже будет отсутствием государственности. Важна конституционная гармония, чтобы в Основном законе страны были поддержаны на государственном уровне все сферы жизни», – подытожил Замшев.

В субботу, 6 июня, отмечается день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. С 2011 года этот день празднуется как День русского языка.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, более половины россиян (62%) из числа тех, кто планирует принять участие в голосовании, положительно относятся к выбранной дате. Также подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.