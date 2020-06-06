Путин выразил надежду на скорое возобновление работы театров

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06.06.2020, 15:08, Новости дня

Президент Владимир Путин выразил надежду, что театры в скором времени возобновят работу.

Во время встречи президента с деятелями культуры к Путину обратился директор Омского областного театра для детей и молодежи Михаил Мальцев. Он отметил, что «мы все очень хотим работать». Мальцев указал, что пусть постепенно и маленькими шажками, с соблюдением необходимых мер предосторожности начнется движение к возобновлению работы театров.

«Надеюсь, так оно и будет», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Российский лидер отметил также, что ждет, что Роспотребнадзор подготовит как можно быстрее рекомендации для открытия театров.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что рассчитывает в ближайшее время завершить все консультации с руководителями театров по методическим рекомендациям для открытия театральных учреждений. «Мы очень надеемся, что новый театральный сезон мы сможем начать со зрителями в театре», – передает ТАСС слова Поповой.

Она добавила, что организация выхода учреждений культуры из периода нерабочих дней является приоритетной задачей.

«Задачу по организации выхода из периода нерабочих дней для учреждений культуры мы ставим для себя приоритетной. Это очень важно. Мы не только как врачи это понимаем, но и как люди, совершенно небезразличные к отраслям искусства», – сказала Попова.



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