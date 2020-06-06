Резкий скачок холестерина обнаружен у жителей азиатских стран

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06.06.2020, 15:06, Новости дня

Ученые обнаружили, что в западных странах уровни холестерина резко снижаются, но также резко повышаются в Азии и других странах с низким или средним уровнем дохода.

Такие данные ученые получили во время самого масштабного исследования общего уровня холестерина в мире. Международная команда ученых использовала данные 102,6 миллионов человек из 200 стран. Наблюдения за испытуемыми продолжались в течение 39 лет.

Обнаружилось, что уровни общего холестерина резко упали в северо-западной Европе, Северной Америке, Австралии и Океании, а в азиатских странах – отметился рост. Результаты исследования показали, что высокий уровень холестерина является причиной смерти почти 4 000 000 человек по всему миру. 50% от общей цифры приходится на Восточную, Южную и Юго-Восточную Азию.



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