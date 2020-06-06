Соединения PFAS обнаружили в бассейнах рек Ядкин и Пи-Ди

06.06.2020, 15:06, Новости дня

Исследователи из университета штата Северная Каролина обнаружили пер- и полифторалкильные вещества (PFAS) на каждом представителе пищевой цепи, проживающих в бассейнах рек Ядкин и Пи-Ди, хотя артерии не имеют известных промышленных источников этих соединений, сообщает портал Рhys.org.

Соединения PFAS были созданы для защиты от трения и нагрева и присутствуют во многих продуктах, которыми мы ежедневно пользуемся – от мебели до упаковки мяса. Однако именно эта «скользкая» характеристика делает устойчивыми PFAS к разложению и создает риски для нашего здоровья. «Указанные соединения специально разработаны для обеспечения стойкости покрытия. Именно так они предотвращают образование пятен на вашем дивана или прилипание яиц к вашей сковороде», – говорит Том Квак, руководитель подразделения NC Cooperative Research and Fishlife Research Unit, профессор прикладной экологии в университете штата Северная Каролина и соавтор исследования. «Мы платим еще одну цену за эти соединения, когда они попадают в водную экосистему». В исследовании, в котором измерялись уровни загрязнения PFAS в режиме реального времени по всей пищевой цепи крупной реки (Пи-Ди и ее притока Ядкин) – от воды и осадков до насекомых и рыб – исследователи выявили два больших пятна загрязнения PFAS на Пи-Ди и смогли установить прочные связи передачи PFAS по водной пищевой цепи.

Исследовательская группа собрала образцы воды, отложений, водорослей, растений, насекомых, рыб, раков и моллюсков на пяти участках водной артерии, на берегах которой расположен одноименный национальный парк дикой природы. Всего было выявлено 14 различных устойчивых к разложению соединений PFAS, присутствовавших в изученных исследователями образцах. Самые большие концентрации (10 из 14 соединений PFAS) были обнаружены в образцах биопленки – «суповой смеси» из водорослей и бактерий, которая прилипает к дну вашей лодки и является основным пищевым ресурсом для всей биоцепочки. Неудивительно, что у водных насекомых, которые в основном питаются биопленкой, было выявлено наибольшее накопление соединений PFAS из всех живых таксонов, которые изучались учеными. Это подтверждает сильную трофическую связь или шаг в пищевой цепи, показывая, как PFAS переходит от биопленки к насекомым, которые затем съедаются пресноводной рыбой, а рыба в итоге может попасть на стол человека.

«Мы являемся частью пищевой цепи, и когда мы поедаем эти продукты, то также накапливаем в организмах вещества PFAS», – говорит Грег Коуп, заслуженный профессор прикладной экологии Уильяма Нила Рейнольдса, координатор Государственного института агромедицины штата Северная Каролина и еще один соавтор исследования. «Это придает новое значение фразе «ты есть то, что ты ешь»».

Подобные исследования, которые показывают, насколько широко распространены PFAS в целых экосистемах (даже если они не имеют прямого промышленного источника загрязнения), подчеркивают необходимость понять, как эти соединения влияют на целые экосистемы и, в конечном счете, на наше с вами здоровье.