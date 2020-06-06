Создан самый маленький в мире полупроводниковый лазер

06.06.2020, 15:06, Новости дня

Международная команда ученых смогла превратить в лазер видимого диапазона перовскитную наночастицу.

Эксперты продемонстрировали на частице из перовскитного материала размером 310 нанометров лазерную генерацию зеленого света. В видимом диапазоне на частицах CsPbBr3 впервые была продемонстрирована лазерная генерация. От нескольких сотен нанометров ученые вырастили нанокристаллы кубической формы путем использования разогретых растворов CsBr и PbBr2.

С помощью специального объектива и дифракционной решетки ученые собрали излучение и изучили его спектральный состав. По словам ученых, им удалось уложить всего три длины волны в резонаторе.