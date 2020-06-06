 

Внутри нейтронных звезд была обнаружена аномальная материя

06.06.2020, 15:06, Новости дня

Учеными было доказано наличие в ядрах крупнейших нейтронных звезд экзотического кваркового вещества.

После продолжительных исследований специалисты обнаружили, что внутри нейтронных звезд действительно присутствуют кварковые ядра. После расчетов стало известно, что диаметр кваркового ядра способен превысить половину диаметра нейтронной звезды. По словам ученых, вероятность того, что все нейтронные звезды состоят из ядерной материи, нулевая.

 Объединив данные других исследований, ученые составили уравнения состояния вещества нейтронной звезды, которые связывают давление и плотность энергии в недрах. При помощи общей теории относительности специалистам удалось решить уравнение для нейтронных звезд разного радиуса и массы.



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